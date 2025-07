CONTI CORRENTI: TESTA (FDI), “NO OSTRUZIONISMO PER APERTURE, SI’ ALL’INCLUSIONE FINANZIARIA”

ROMA – “Ringrazio i colleghi Romano e Bagnai per aver posto l’attenzione su un tema che interessa molti cittadini e che in Commissione ho provveduto ad unificare i due testi in un unico articolo. Approda oggi in Aula la proposta di legge in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca. Il conto corrente diventa un vero e proprio diritto del cittadino e sarà più facile aprirlo”.

Lo ha dichiarato il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa, segretario in Commissione Finanze e relatore della proposta di legge in Aula.

“Gli istituti bancari non potranno impedirne l’apertura e né recedere e chiudere il conto se il saldo è attivo. A meno che non ci siano forti sospetti di denaro sporco, riciclato o di finanziamento al terrorismo, che sono i paletti imposti dalle norme di settore. Si tratta di una misura decisiva per sostenere l’inclusione finanziaria. La materia fu affrontata nella scorsa legislatura, senza riuscire all’approvazione definitiva”.

“Il governo Meloni, invece, ancora una volta sta dimostrando di rispettare il patto con i cittadini approvando i punti del programma per cui è stato eletto”, ha concluso Testa