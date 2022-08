CONTI E SCOSTAMENTO DI BILANCIO, D’ALFONSO: “CENTRODESTRA UNA COALIZIONE DA PALLOTTOLIERE”

PESCARA – “Quella a destra dell’Italia è una coalizione da pallottoliere, infatti sui conti e sullo scostamento di bilancio da Meloni a Tajani, passando per Salvini e Tremonti le idee messe in circolazione fanno pensare ad una antipatia irrisolvibile per i documenti contabili. Il bilancio dello Stato non è una variabile indipendente. I problemi vanno riconosciuti e fronteggiati con serietà, stabilendo cosa si fa subito necessariamente e cosa fare dopo, senza attivare il gioco delle tre carte”.

Così, in una nota, il senatore Pd Luciano D’Alfonso, candidato capolista al proporzionale alla Camera alle elezioni del prossimo 25 settembre.