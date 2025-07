CONTI PUBBLICI: LIRIS (FDI), “PIU’ LAVORO, MENO EVASIONE: È L’ITALIA DEL GOVERNO MELONI”

ROMA – “Il rendiconto dei conti pubblici dello Stato è una fotografia che mostra in tutta evidenza l’efficienza del governo Meloni che sta dando sempre più lustro alla nostra Nazione. L’Italia è governata con realismo, coraggio e disciplina”.

Lo ha detto il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, intervenendo in Aula dove sono stati approvati il

rendiconto generale dello Stato per il 2024 e l’assestamento di Bilancio per il 2025 con, rispettivamente, 70 sì e 60 no e 79 sì e 61 no. I provvedimenti passano alla Camera.

“Fa sorridere l’atteggiamento dell’opposizione – aggiunge Liris – che oggi non considera più importante l’indice dello spread che finalmente, con questo esecutivo, è sceso, così come fa riflettere in positivo il fatto che l’indebitamento pubblico sia sceso sotto ai 100 miliardi. Numeri, come quello dell’aumento delle entrate fiscali dovute all’aumento dell’occupazione, che fotografano appunto quanto accaduto nel 2024 e che mostrano anche quanto sia diminuita la spesa superflua”.

“Contrasto all’evasione, sistemi più efficienti di riscossione e aumento del gettito tributario – sottolinea il senatore di FdI – dimostrano che il coraggio riformista si possa conciliare coi conti pubblici e per questo Fratelli d’Italia vota convintamente a favore di questo bilancio”.

“Giorgia Meloni sta dando lustro alla nazione, che torna finalmente a essere grande: un’Italia che, con prudenza e ordine, è riuscita a tenere i conti dello Stato in equilibrio”, conclude.