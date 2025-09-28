CONTINUI BLACKOUT A TERAMO: CAVALLARI CHIEDE CONVOCAZIONE ENEL DISTRIBUZIONE IN COMMISSIONE

TERAMO – “I ripetuti distacchi di energia elettrica che da settimane stanno interessando il territorio del Comune di Teramo stanno generando forti disagi alla popolazione, alle imprese e ai servizi pubblici essenziali”.

“Una situazione sempre più insostenibile” che ha spinto il consigliere regionale Giovanni Cavallari, capogruppo di Abruzzo Insieme, a intervenire ufficialmente con una richiesta indirizzata al presidente della Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale, Sandro Mariani.

Con l’atto formale trasmesso oggi, Cavallari chiede “che la Commissione convochi in audizione i rappresentanti di ENEL Distribuzione (e-distribuzione S.p.A.), la società responsabile della gestione della rete elettrica, per fornire chiarimenti in merito alla situazione e illustrare le azioni concrete previste per porre fine ai disservizi”.

“La cittadinanza teramana sta subendo da troppo tempo interruzioni improvvise e prolungate di energia elettrica, spesso senza alcun preavviso o comunicazione – spiega in una nota Cavallari –. Le segnalazioni che riceviamo ogni giorno da famiglie, attività commerciali, professionisti e realtà produttive sono allarmanti. È doveroso fare chiarezza, ma soprattutto pretendere interventi tempestivi ed efficaci per garantire un servizio fondamentale come quello della fornitura elettrica”.

“L’iniziativa punta a portare la questione all’attenzione istituzionale, offrendo alla Commissione un’occasione di confronto diretto con i referenti di ENEL Distribuzione e sollecitando una presa di responsabilità sulla gestione della rete nel territorio”.

“Non si tratta di episodi isolati, ma di un problema strutturale che richiede una risposta immediata e una pianificazione seria di interventi. Teramo merita rispetto e attenzione: la Regione deve farsi portavoce delle esigenze del territorio, e io continuerò a battermi affinché la questione non venga sottovalutata né lasciata irrisolta”, conclude.