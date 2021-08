CONTRASTO A INCENDI A FOSSACESIA, SINDACO DI GIUSEPPANTONIO EMANA ORDINANZA PER PREVENZIONE

FOSSACESIA – Su espressa richiesta del Prefetto di Chieti, Antonio Forgione, emanata dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ Ordine e Sicurezza Pubblica , il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, con ordinanza, dispone che i cittadini collaborino fattivamente per evitare la propagazione di incendi. In particolare si sollecita i proprietari o affittuari di aree agricole non coltivate e di aree verdi urbane incolte, alla pulizia di sterpaglie, cespugli o rifiuti per evitare che possano alimentare roghi.

“E’ un provvedimento di estrema importanza, anche alla luce di quanto avvenuto lo scorso 1 agosto in alcune zone del nostro comune – sottolinea il sindaco Di Giuseppantonio -. Chiedo la massima collaborazione di tutti i cittadini, non solo di quelli che vivono in ville, ma anche di coloro che risiedono in condomini con annesse aree verdi, di proprietari di cascine, fienili e fabbricati destinati all’agricoltura, a coloro che sono responsabili di cantieri edili e stradali, di strutture turistiche, artigianali commerciali, di rimuovere ogni elemento o evitare qualunque condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità pubblica. Rimuovere cespugli, sterpaglie o materiali di vario genere non è solo una precauzione contro gli incendi ma anche di salute pubblica. Inoltre, i confinanti con le strade dovranno decespugliare le loro proprietà in modo accurato. Carabinieri, Polizia Municipale e Ispettori Ambientali di Fossacesia saranno attivati e qualora nelle loro attività di controllo e prevenzione nel territorio comunale della città dovessero riscontrare irregolarità o inosservanza delle disposizioni in materia, sanzioneranno i trasgressori”.