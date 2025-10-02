CONTRASTO ATTI ILLEGALI ESERCIZI PUBBLICI: INTESA TRA PREFETTURA DELL’AQUILA E CAMERA DI COMMERCIO

L’AQUILA – Questa mattina, nella sede della Prefettura dell’Aquila, il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha sottoscritto, con la Camera di Commercio e le associazioni di categoria, il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto degli atti illegali negli esercizi pubblici.

Obiettivo del Protocollo incentivare i gestori degli esercizi alla collaborazione attiva con le Forze di Polizia al fine di innalzare il livello di attenzione per prevenire e contrastare situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.

In questa direzione, il Documento individua una serie di misure da adottare, tra cui l’installazione di sistemi di videosorveglianza, l’adeguamento dell’illuminazione delle aree esterne agli esercizi e l’adozione del “Codice di Condotta” dell’avventore, con le regole di comportamento da osservarsi nei locali e nelle loro immediate vicinanze.

Particolare attenzione è rivolta al rispetto della normativa in materia di somministrazione e consumo di bevande alcoliche e alla protezione della clientela più giovane, in particolare i minorenni.

Anche le organizzazioni di categoria svolgeranno un ruolo attivo, promuovendo campagne informative e di divulgazione dirette sia ai gestori dei locali, sia alla clientela. Dalla Camera di Commercio l’impegno a fornire alle Forze di Polizia i dati relativi alle imprese iscritte.

