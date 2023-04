PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO: INCONTRO CORECOM A PESCARA, LA DIRETTA

PESCARA – Diretta streaming dalle ore 9.30 all’Aurum di Pescara della nuova tappa del mini tour di “Futuro Hub, Connessioni Digitali” promosso dal Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni, per mettere in guardia i minori sui pericoli della rete attraverso un percorso di educazione digitale.

Il titolo del secondo incontro “Bullismo e Cyberbullismo: tra prevenzione, consapevolezza e contrasto”, e l’evento vede la partecipazione di oltre 260 studenti delle scuole medie del territorio che avranno modo di confrontarsi con esperti ed istituzioni.

Previsti i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri; della Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene; del vicesindaco di Pescara, Giovanni Santilli; interverranno il presidente del Corecom Giuseppe La Rana; Michele Cascavilla, presidente del corso di laurea in Ricerca sociale, Politiche della sicurezza e criminalità dell’Università “G.D’Annunzio” di Chieti-Pescara; il regista Walter Nanni, che presenterà il progetto “Cineager”; Elisabetta Narciso, dirigente Cosc Abruzzo della Polizia postale; Andrea Pelliccione, commissario capo tecnico psicologo della Polizia di Stato; Giammaria De Paulis, docente dell’Università “G.D’Annunzio” di Chieti-Pescara, divulgatore scientifico. L’evento è moderato da Gaetano Di Tommaso.

L’ultima tappa del tour di “Futuro Hub, Connessioni digitali”, dal titolo “Educare i giovani ad orientarsi tra le insidie della rete: fake news, sexting e nuovi social”, è in programma a Vasto (Chieti) il prossimo 19 maggio.