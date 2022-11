PESCARA – Su 80 lavoratori contattati dal sindacato impegnati negli stabilimenti balneari, nei bar, locali e ristoranti della costa di Pescara e Montesilvano, ben 70, ovvero il 90%, hanno denunciato gravi violazioni, come contratti part time diventati poi full time, turni massacranti, sette giorni su sette senza nemmeno una pausa anche per tre mesi, pagamenti in nero, anche di appena 3 euro l’ora.

A rivelarlo ad Abruzzoweb è il segretario generale della Filcams Cgil di Pescara Davide Urbano, all’esito della campagna di informazione e comunicazione sul lavoro stagionale e turismo dal titolo “Mettiamo il turismo sottosopra”, che si è svolta tra agosto e settembre.

“Quello che è emerso non fa che confermare che purtroppo nella filiera del turismo e della ristorazione del pescarese, che pure questa estate ha registrato numeri straordinari in termini di presenze e volume di affari, il mancato rispetto delle regole, lo sfruttamento della manodopera stagionale è non l’eccezione ma la regola. E questo non riguarda certo solo il territorio pescarese che abbiamo monitorato, il fenomeno è generalizzato per l’intera costa abruzzese, come possono confermare i miei colleghi che operano nel teramano e nel chietino”.

Parole pesanti come pietre, che fanno da controcanto alle lamentele delle associazioni di categoria e dei singoli imprenditori a favore di telecamera e taccuino, sulla difficoltà di reperire manodopera, con tanto di dito puntato contro i giovani che non hanno voglia di lavorare, che preferiscono percepire il reddito di cittadinanza stravaccati sul divano.

Un mito da sfatare, spiega subito Davide Urbano a questa testata: “casi di questo genere ce ne possono essere, ma andiamo a vedere i numeri reali, la maggior parte degli stagionali hanno una età inferiore ai 26 anni, e dunque sono esclusi dal reddito di cittadinanza, visto che l’Isee è collegato a quello della famiglia è il beneficio è concesso se si ha una residenza diversa dalla famiglia e se non si è a carico fiscale dei familiari avendo dichiarato un reddito proprio sopra i 4.000 euro l’anno”.

I numeri esibiti, seppure in un piccolo campione dalla Filcams Cgil, rispecchiano quelli di ben più di ampia portata, e di cui Abruzzoweb ha già riferito, contenuti nel Rapporto annuale degli Ispettori del lavoro: a seguito di 61.942 controlli su 103.857 aziende, effettuati nel 2020 sulla sussistenza di lavoro nero e grigio, pagamenti fuori busta, contratti irregolari, non rispetto dell’orario di lavoro e delle tutele sindacali e così via, l’Abruzzo risulta essere quarto in Italia per l’adozione di verbali di contestazione di illeciti: con una percentuale monstre del 70,5% dei controlli, contro una media nazionale del 66%. ovvero 7 controlli su 10 scovano un illecito. Peggio dell’Abruzzo solo il Veneto con 87,5%, le Marche 81%, il Molise 77% e la Val D’Aosta con il 70,7%.

Giova anche ricordare poi che in Abruzzo, attingendo alle tabelle del Ministero delle Infrastrutture, aggiornati a maggio 2021, su 891 concessioni balneari, da Martinsicuro a San Salvo, il prezzo medio pagato dai gestori è di 13mila euro l’anno, poco più di mille euro al mese, e se ci sono stabilimenti che pagano anche più di 40.000 euro, sono 25o circa che non superano il canone annuale di 5.000 euro all’anno, e in molti casi i 3.000 euro.

“Dai racconti dei lavoratori – spiega dunque Urbano -, è emerso che solo una piccola parte, appena il 10%, ha avuto un contratto del tutto regolare, con orari effettuati rispondenti a quanto stabilito e messi nero su bianco, straordinari pagati in giusto, con tutele e diritto al riposo. Per il resto la regola è quella di contratti part time, di appena 16 ore settimanali, che però poi diventano 50 ore, con pagamenti fuori busta e in nero, esentasse per il datore, e per di più con trattamenti da caporalato per il lavoratore, anche di appena 3 euro l’ora”.

Una doppia ingiustizia, si accalora il sindacalista: “il lavoro grigio, con contratti farlocchi, non solo determina una minore retribuzione durante la stagione, ma ha effetti indiretti sulla maturazione di ferie e sui versamenti pensionistici. La Naspi, ovvero l’indennità mensile di disoccupazione, sarà poi percepita, conclusa la stagione, in base a quelle misere 16 ore, e non alla prestazione effettivamente svolta, e avrà un importo e una durata di gran lunga inferiore”.

Sono stati poi segnalati al sindacato anche casi di lavoro completamente in nero. In particolare tra quegli addetti allo smontaggio delle spiagge, terminata la stagione balneare. Particolarmente critica la situazione del servizio di salvamento, quello dei cosiddetti bagnini, costretti spesso a coprire orari aggiuntivi, completamente a titolo gratuito.

“La stragrande maggioranza dei ragazzi hanno poi confermato – prosegue il sindacalista -, che hanno dovuto lavorare durante la stagione 7 giorni su 7, senza nemmeno un giorno di riposo, a discapito della loro salute, con incremento del rischio di infortuni, dovuti alla stanchezza. Eppure il riposo settimanale è obbligatorio per legge”.

Ma c’è un altro aspetto che il sindacalista tiene a sottolineare, forse il più inquietante.

“Non pochi diretti diretti interessati hanno paura a denunciare, a rivolgersi alle autorità competenti , ma il sindacato garantisce in ogni caso la copertura delle spese legali. In molti non conoscono poi nemmeno quali sono i diritti e le condizioni di lavoro che dovrebbero essere applicati. Ad esempio pochi sanno che nei lavori stagionali vige l’obbligo della precedenza nell’assunzione, nello stesso stabilimento balneare, previa comunicazione, degli addetti che hanno operato l’anno precedente. Ed è emblematico che più di uno dei nostri interlocutori ha ironizzato affermando che tanto ‘in quello stabilimento non ci torna manco morto'”.

Insomma, “si cresce nella convinzione che il mondo del lavoro sia una giungla senza diritti, in cui i contratti sono solo indicativi, dove vige la legge del più forte. Una sconfitta per l’intera società, per lo stato di diritto, ed è per questo che abbiamo avviato questa campagna di ascolto e sensibilizzazione”.

Non sorprende dunque, davanti a questo quadro desolante, che solo una piccolissima parte di queste segnalazioni si sono trasformate in esposti e vertenze. Due di queste riguardano, rivela Urbano, i casi dell’utilizzo di un lavoratore con età minore di 16 anni, e di under 18 che ha dovuto lavorare nella fascia notturna dopo le 22, proibito per legge.

Conclude il sindacalista: “ci sono tanti operatori onesti e che rispettano le regole che dovrebbero avere interesse loro stessi a denunciare i colleghi che non fanno altrettanto, e mettono in campo una concorrenza sleale. E a certi imprenditori, ed esponenti delle loro associazioni di categoria, che lamentano il mancato reperimento di manodopera dando la colpa al reddito di cittadinanza, gli suggerisco di mettersi la mano sulla coscienza. Le proposte di lavoro dignitose e serie, che offrono una prospettiva professionale di medio lungo termine, posso assicurare, non vengono rifiutate, se non in casi particolari. Per il resto è del tutto comprensibile anche il non accettare condizioni di lavoro vergognose, e tirare avanti con le poche centinaia di euro del reddito di cittadinanza”.