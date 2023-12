CONTRIBUTI PROGETTO VITA INDIPENDENTE: PUBBLICATO BANDO DAL COMUNE DI AVEZZANO

AVEZZANO – Pubblicato l’avviso per ottenere contributi per il progetto “la Vita Indipendente” per l’anno 2024. A renderlo noto il Vice Sindaco del Comune di Avezzano (L’Aquila) , con delega alle Politiche Sociali, Domenico Di Berardino.

Gli interventi per “la Vita Indipendente” sono destinati alle persone con disabilità di età superiore ai 18 anni, residenti nel territorio regionale con valore ISEE non superiore ai 20.000 € ed ai legali rappresentanti di coloro i quali presentano disabilità psico-relazionali. L’obiettivo è quello di garantire alle persone con disabilità grave il diritto, appunto, alla vita indipendente ed autodeterminata tramite i finanziamenti di progetti di assistenza personale autogestita, finalizzata a contrastare l’isolamento, garantire la vita all’interno della comunità e l’integrazione con il proprio ambiente sociale.

Gli interessati possono scegliere in autonomia il proprio assistente personale, che può essere rappresentato anche da un familiare, ed è tenuto a regolarizzare il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia. La modalità di richiesta di finanziamento possono essere consultate sulla sezione Albo Pretorio del Comune di Avezzano. I residenti nel comune, che vogliono aderire a “la Vita Indipendente 2024”, devono presentare istanza e relativo progetto entro il 31 gennaio 2024. Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Servizi Socio Educativi – Sportello Handicap – nella sede di Via Vezzia.