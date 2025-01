CONTRIBUTI “VITA INDIPENDENTE” 2025: SCADENZA DEL BANDO REGIONALE IL 31 GENNAIO 2025

L’AQUILA – L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini, ricorda che per ottenere i contributi previsti dal fondo della Regione Abruzzo per i progetti di “Vita Indipendente” relativi all’anno 2025, le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale, dovranno presentare istanza e progetto entro il 31 gennaio 2025 tramite PEC all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it o raccomandata A/R all’indirizzo: Settore Politiche per il Benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di genere, Viale Aldo Moro n. 30, 67100 – L’Aquila.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile consultare il sito istituzionale dell’Ente.

L’Amministrazione invita tutti i cittadini interessati a presentare tempestivamente la propria documentazione.