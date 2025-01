CONTRO L’USURA E IL SOVRAINDEBITAMENTO: CONVEGNO AD AVEZZANO

AVEZZANO – “Prevenzione usura e sovraindebitamento: ripartire si può”.

È questo il titolo dell’importante convegno che si terrà al Castello Orsini di Avezzano giovedì 16 gennaio alle 9.30.

“Si tratta di un evento imperdibile dove noti relatori tratteranno il delicato problema dell’usura che troppo spesso vede coinvolte numerose persone e famiglie – viene spiegato in una nota – Un problema che però si può combattere. Per questo l’organizzazione della Fondazione Antiusura Jubilaeum in collaborazione con l’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine degli avvocati di Avezzano e la Camera Civile hanno organizzato quest’incontro”.

Saranno presenti importanti relatori: dopo i saluti della presidente della Fondazione Jubilaeum Antonella Bovini e del vice presidente Don Antonio Salone, interverranno il vescovo dei Marsi Giovanni Massaro, Leopoldo Sciarrillo, presidente del Tribunale di Avezzano, il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, il commercialista Agostino Barbati, il presidente della Corte d’Assise di Roma Vincenzo Capozza, il presidente del Tribunale di Velletri Antonino La Malfa che parlerà di “Composizione negoziata della crisi”. Poi sarà la volta dello psicologo Mauro Acierno che tratterà un argomento importante “Aspetti psicologici del soggetto debole e strumenti di tutela”.

Poi si parlerà dei rapporti con gli istituti di credito e interverranno Pierluigi Panunzi, vice presidente della Fondazione Carispaq, Gianluca Liberati, direttore Area Abruzzo e Molise della Bcc di Roma, Sergio Donati, private banker di Banca Mediolanum filiale di Avezzano.

Sono previsti inoltre crediti per avvocati, psicologi, commercialisti ed esperti contabili.