CONTROESODO: ANAS, TRAFFICO INTENSO MA SCORREVOLE E SENZA CRITICITA’

ROMA – Traffico intenso ma senza particolari criticità sui circa 32mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas in questo ultimo fine settimana di agosto, contrassegnato dal bollino rosso.

E’ quanto fa sapere l’Anas (Gruppo Fs Italiane) in una nota.

I maggiori flussi di traffico si sono verificati verso nord e in direzione dei grandi centri urbani e hanno fatto registrare una circolazione sostenuta ma scorrevole; il viaggio in auto dei vacanzieri ha interessato, in maniera minore, anche i valichi internazionali di confine

. Traffico sostenuto ma scorrevole anche in direzione sud, per i vacanzieri di inizio settembre. Sono attesi temporali che già dal tardo pomeriggio di ieri hanno causato alcuni smottamenti che, nel dettaglio, hanno comportato la chiusura di alcuni tratti.