ROMA – Viabilità Italia si è riunita in vista dell’inizio del prossimo fine settimana del 19-21 agosto nel quale si prevedono volumi di traffico particolarmente intensi a causa dei primi rientri dei vacanzieri: bollino rosso dal pomeriggio di venerdì 19 agosto e per tutto il fine settimana, con limitazione della circolazione dei mezzi pesanti nella giornata di sabato 20 agosto (dalle ore 08.00 alle ore 16.00) e di domenica 21 agosto (dalle ore 07.00 alle ore 22.00).

Si segnalano inoltre possibili disagi alla circolazione in provincia di Chieti ed in particolare lungo la A14 e la SS 16 in ragione della manifestazione musicale “Jova Beach Party” che si terrà lungo il litorale del Comune di Vasto, nelle serate del 19 e 20 agosto.

La prevista affluenza di diverse migliaia di persone ha reso necessaria una modifica temporanea della circolazione sulla S.S. 16, nel territorio del Comune sopra citato, con l’istituzione del divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7.5 t dalle ore 10.00 del 19 e del 20 agosto e fino a cessate esigenze, coincidenti con il termine del deflusso, nel tratto compreso tra il Km 508+700 ed il Km 522+400, in entrambi i sensi di marcia.

Inoltre, sempre dalle ore 10.00 del 19 e del 20 agosto e fino a cessate esigenze, la S.S. 16 sarà percorribile solo in direzione sud a partire dall’intersezione con via Trave (Km 516+900) fino alla rotatoria con l’intersezione con via Grasceta; la corsia della S.S. 16 in direzione nord sarà, in quel tratto, inibita alla circolazione veicolare.

Al fine di agevolare il deflusso dei partecipanti al termine dell’evento dalle ore 23.30 nei due giorni di concerto e fino a cessate esigenze, sarà inibita la circolazione totale della S.S. 16, in entrambi i sensi di marcia, dal Km 514+300 al Km 522+400, fatta eccezione per i velocipedi ed i motocicli che, in uscita dai parcheggi dedicati, potranno immettersi sulla S.S. 16 al km 516+900 in direzione nord. Per chi si sposta in quel quadrante o per chi ha necessità di attraversare quella zona, di seguito sono previsti itinerari alternativi.