CONTROGUERRA: MUORE 41ENNE, SI ERA VACCINATO DUE GIORNI PRIMA, OGGI L’AUTOPSIA

L’AQUILA – Sarà l’autopsia interna disposta direttamente dall’Asl teramana e in programma per questa mattina a stabilire le cause della tragica morte del 41enne Demis Orsetti, di Controguerra e storico cameriere ella Locanda degli Amici di Spinetoli.

Orsetti, ritrovato morto a casa, a causa di un infarto, qualche giorno prima aveva fatto la seconda dose del vaccino anti Covid.

Al momento non ci sono esposti all’autorità giudiziaria e quindi nessun intervento della Procura.

L’uomo viveva con la moglie a Controguerra, era molto conosciuto