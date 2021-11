CONTROL ROOM PESCARA, IL PD: “TELECAMERE AL PARCO DELLO SPORT NON FUNZIONANO”

PESCARA – “La sorpresa è molto amara: dopo l’inaugurazione della Control Room nella cosiddetta Cittadella della Sicurezza, molte telecamere del circuito della videosorveglianza non funzionano o non sono collegate. Lo abbiamo scoperto dopo gli atti vandalici che hanno interessato nei giorni scorsi il Parco dello Sport di via Rigopiano: le telecamere sono state installate ma in Comune nessuno sa chi avrebbe dovuto curarne il collegamento e se tale collegamento è stato perfezionato”. La denuncia arriva da Stefania Catalano, consigliera comunale del Partito Democratico.

“La Control Room, inaugurata con due anni di ritardo rispetto alla progettualità e i finanziamenti lasciati in eredità dalla giunta di centrosinistra – sottolinea Catalano – mostra la sua prima clamorosa falla, in quanto un semplice per quanto odioso episodio di vandalismo rischia di restare impunito perché le telecamere installate nel Parco dello Sport, a quanto pare, non funzionano o non sono collegate. Abbiamo fatto molte verifiche in Comune trovando mezze ammissioni molto imbarazzate. Ci chiediamo a questo punto quante altre telecamere siano nelle stesse condizioni e quali in realtà siano funzionanti al di là della propaganda. Chiederemo al sindaco Masci di riferire in Consiglio Comunale quale sia la reale situazione delle telecamere in città, e perché siano stati persi due anni per l’inaugurazione della Control Room”.