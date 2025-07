CONTROLLI A TAPPETO NEI “B&B” E CASE VACANZE DI AVEZZANO: ACCERTATI CINQUANTA ILLECITI

AVEZZANO – Ispezioni a tappeto nelle strutture ricettive sull’intero territorio comunale di Avezzano (L’Aquila). L’operazione, distribuita in sette diverse giornate, nel periodo compreso tra metà aprile e fine giugno, ha portato al controllo di circa 20 tra b&b e case vacanze.

Quasi 50 gli illeciti accertati in ambito amministrativo secondo quanto riporta il Centro. In alcuni casi, rilevate carenze igieniche e strutturali nei locali destinati agli ospiti. Scoperti diversi dipendenti in nero e 4 attività abusive. L’iniziativa fa capo alla sinergia tra la polizia locale di Avezzano e la polizia di Stato del commissariato cittadino ed è finalizzata all’accertamento di illeciti amministrativi rispetto alla gestione di strutture alberghiere ed extralberghiere destinate all’accoglienza.

Gli agenti hanno disposto una serie di accertamenti rispetto alla tracciabilità degli ospiti e alla trasmissione telematica dei dati sugli arrivi e le partenze, la mancata comunicazione dei dati degli ospiti, l’omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e la violazione delle normative sulla sicurezza degli immobili.

È emerso un quadro di gravi carenze e di gestioni irregolari delle stesse strutture che costituiscono il carnet ricettivo del territorio. Sono state ispezionate una ventina di strutture ricettive dalle piattaforme di prenotazione nazionali. In particolare strutture extra alberghiere come affittacamere, bed and breakfast e case vacanze. Stando a quanto filtra dagli ambienti della polizia locale, in totale sono stati accertati quasi 50 illeciti amministrativi.