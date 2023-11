CONTROLLI A TAPPETO SULLA COSTA TERAMANA, DENUNCE PER FURTO, PORTO D’ARMI E GUIDA STATO D’EBBREZZA

TERAMO – I Carabinieri delle Compagnie di Giulianova e Alba Adriatica, hanno eseguito un controllo del territorio mirante alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli contro il patrimonio.

Nel corso del servizio A Giulianova i Carabinieri del NOR hanno segnalato un ragazzo che sottoposto a divieto di frequentare pubblici esercizi, veniva individuato all’interno di un bar.

Sempre a Giulianova i Carabinieri hanno denunciato un uomo che poco prima in un supermercato della città aveva asportato numerosi beni occultandoli in uno zaino e omettendo di pagare. Il furto è stato notato da un addetto al negozio che ha immediatamente chiamato i Carabinieri che hanno rintracciato l’uomo nei pressi e sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso della merce appena asportata che pertanto veniva restituita al legittimo proprietario.

A Martinsicuro i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un uomo del posto su mandato dell’A.G. Teramana in quanto deve scontare in carcere la pena di anni 5 e mesi quattro di reclusione per due rapine perpetrate nel 2022 ad Alba Adriatica e Martinsicuro. L’uomo espletate le formalità di rito è stato associato al carcere di Teramo.

A Nereto i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato due persone, controllati in due circostanze diverse, per porto abusivo di arma da taglio. In particolare nel primo caso un soggetto controllato a bordo di una autovettura recava nelle tasche giubbotto due coltelli di genere vietato. Nell’altro caso un uomo controllato a piedi veniva trovato in possesso di un grosso coltello a serramanico.

Nel corso dei posti di controllo effettuati lungo la strada statale 16 e nel tratto di lungomare tra Martinsicuro e Silvi Marina sono stati trovati quattro conducenti di automobili positivi all’assunzione di alcool rilevato a seguito di misurazione con l’etilometro. Tra questi un uomo aveva un tasso superiore di quasi cinque volte quello minimo consentito. A tutti è stata ritirata la patente di guida. Nel medesimo contesto un uomo, alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta alla verosimile assunzione di stupefacenti che si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento tossicologico per la l’assunzione di stupefacenti, è stato segnalato all’A.G. e privato della patente di guida.

Nel corso del servizio sono stati controllati 12 esercizi pubblici, identificati oltre 150 soggetti e controllati 68 mezzi, verificata la posizione di 15 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o a misure restrittive della libertà personale.