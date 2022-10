CONTROLLI ANTIDROGA NELLE SCUOLE DEL TERAMANO: 40ENNE DENUNCIATO PER SPACCIO DI EROINA

TERAMO – Spacciava eroina in un giardinetto pubblico, nei pressi di una scuola.

Nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, predisposti dal Questore di Teramo per l’anno scolastico 2022/2023, questa mattina il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, supportato dalle unità cinofile antidroga della Polizia di Stato, ha effettuato controlli e perquisizioni all’interno e all’esterno di alcuni istituti superiori della città.

In un giardinetto pubblico, adiacente un istituto scolastico, in cui si erano radunati molti studenti in attesa del suono della campanella, gli agenti di polizia hanno notato l’insolita presenza di un quarantenne teramano, noto agli operatori, che sedeva su una panchina. Alla vista delle unità cinofile, l’uomo ha tentato di allontanarsi e per non farsi riconoscere ha coperto il volto con una mascherina e vistosi occhiali da sole.

I cani antidroga hanno segnalato la presenza di sostanza stupefacente, poi rinvenuta all’interno di un porta occhiali che l’uomo aveva nello zaino. Il quarantenne teramano è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di eroina.

L’attività di ricerca svolta all’interno delle aule, d’intesa con il dirigente scolastico, ha consentito di rinvenire dentro uno zaino una dose di hashish detenuta da uno studente che verrà segnalato al Prefetto di Teramo per l’adozione delle sanzioni amministrative. Un’altra dose di hashish è stata rinvenuta abbandonata su un davanzale della finestra di una delle aule. All’esterno di un plesso scolastico sotto una panchina occupata poco prima da alcuni studenti è stata inoltre rinvenuta abbandonata una dose di hashish.