CONTROLLI AUTOBUS GITE SCOLASTICHE: IRREGOLARITA’ E SANZIONI A SULMONA

L’AQUILA – Diverse irregolarità nel corso del servizio di controllo autobus adibiti al trasporto studenti in gita scolastica.

Ieri mattina gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sulmona hanno controllato nove autobus che partivano nella mattinata.

Il conducente di uno di essi è stato sanzionato perché le aperture delle uscite di emergenza, non risultavano funzionanti. Il mezzo è stato fermato e dovrà essere sottoposto a revisione straordinaria mentre il servizio è stato assicurato con autobus sostitutivo.

Un secondo autista, sempre in partenza da Sulmona, è stato sanzionato in quanto non aveva effettuato le prescritte pause, non rispettando la prevista alternanza tra tempi di guida e riposo.

L’attività di controllo proseguirà in tutta la provincia aquilana, nel consueto rapporto di collaborazione tra Polizia di Stato e Ministero dell’Istruzione, al fine di garantire la sicurezza nei trasporti degli studenti.