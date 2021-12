COVID: MULTE A CLIENTI RISTORANTI SENZA SUPER GREEN PASS A TAGLIACOZZO E CASTEL DI SANGRO, 3 DENUNCE

L’AQUILA – Al ristorante con il super green pass di altre persone.

È successo in un locale della Marsica, dove i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, hanno multato tre giovani, di età compresa tra i 18 e 29 anni, complessivamente per 1.200 euro. I tre sono stati anche denunciati alla Procura della Repubblica di Avezzano per il reato di sostituzione di persona che prevede la pena della reclusione fino ad un anno.

A Castel di Sangro, i carabinieri della competente compagnia, hanno sorpreso e multato, all’interno di un bar, due clienti in possesso del solo green pass base e sprovvisti della certificazione verde rafforzata indispensabile per la consumazione ai tavoli.

“La guardia tenuta dai militari dell’Arma resta alta e nei prossimi giorni i controlli saranno intensificati in vista delle festività natalizie”, si legge in una nota.