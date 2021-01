CONTROLLI COVID: NEL TERAMANO 68 MULTE IN UNA SETTIMANA, CHIUSE DUE ATTIVITA’

TERAMO – Assembramenti, mancato uso della mascherina, spostamenti non motivati: nel Teramano proseguono i controlli da parte delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle norme previste per i territori in “Area Arancione”.

Secondo indicazioni direttamente emanate dal Ministero dell’Inter In relazione ai servizi di controllo svolti nella settimana dall’11 al 17 gennaio, si segnala che sono state controllate nel territorio provinciale 2.856 persone: sono state elevate 68 sanzioni, 33 delle quali sanzionate per assembramento, 10 per mancato uso della mascherina, 25 per spostamenti non motivati. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 502: sono stati sanzionati 4 titolari di attività ed è stata disposta la chiusura provvisoria per 2 attività.

“È questo il momento della massima responsabilità per tutti noi cittadini – ha dichiarato il Prefetto Angelo de Prisco – I dati epidemiologici, che per la provincia di Teramo sembrano indicare una cauta favorevole inversione di tendenza rispetto ai mesi scorsi, ci impongono una convinta adesione verso le limitazioni che, non sfugge a nessuno, provocano disagio alle attività produttive e alla socialità. Ma questa è la fase decisiva, delicata e complessa per il concomitante ritorno a scuola di gran parte degli studenti e per l’avvio del piano vaccinale. Un calo di attenzione da parte dei cittadini e delle istituzioni rischierebbe di vanificare tutti gli sforzi fatti finora, e questo non possiamo consentircelo. Il rispetto delle misure di protezione suggerite dalle autorità sanitarie è l’unica strada per poter superare una emergenza planetaria senza precedenti”.

