CONTROLLI COVID: NELL’AQUILANO 3 PERSONE SANZIONATE E UNA DENUNCIATA

L’AQUILA – Tre persone sanzionate e una denunciata su 385 controlli personali.
È il bilancio delle attività di controllo relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19 di ieri, primo novembre, delle Forze di Polizia – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali – in provincia dell’Aquila.
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Nessuna irregolarità dal controllo di 59 attività commerciali.
A comunicarlo la Prefettura.