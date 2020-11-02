CONTROLLI COVID: NELL’AQUILANO 3 PERSONE SANZIONATE E UNA DENUNCIATA

2 Novembre 2020 15:39

L’AQUILA – Tre persone sanzionate e una denunciata su 385 controlli personali.

È il bilancio delle attività di controllo relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19 di ieri, primo novembre, delle Forze di Polizia – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali – in provincia dell’Aquila.




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Nessuna irregolarità dal controllo di 59 attività commerciali.

A comunicarlo la Prefettura.

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