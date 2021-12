CONTROLLI COVID: NELL’AQUILANO MULTATE 9 PERSONE SENZA MASCHERINA

L’AQUILA – Nove persone sanzionate perché senza mascherina.

Questo il bilancio dei controlli per le disposizioni anti covid che si sono svolti ieri, martedì 21 dicembre, in provincia dell’Aquila.

In totale, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 423 controlli personali per green pass, con 9 persone sanzionate per dispositivi di protezione e 92 attività o esercizi controllati.