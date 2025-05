CONTROLLI DEI CARABINIERI ALL’AQUILA: UN ARRESTO PER SPACCIO E DUE DENUNCE. RECUPERATA AUTO RUBATA

L’AQUILA – Si è concluso da poche ore un servizio coordinato a largo raggio per il contrasto ai reati predatori ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, svolto dal tardo pomeriggio di ieri sino a tarda notte dai Carabinieri della Compagnia dell’Aquila.

Nel corso del servizio, che ha visto impegnati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dell’Aquila, Arischia, Lucoli, Montereale, Paganica e Sassa, oltre ad una unità antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti, sono state controllate oltre 50 persone che stazionavano in aree solitamente dedite allo spaccio o utilizzate come luogo di aggregazione di pregiudicati, operando 5 perquisizioni personali a carico di quelle che potevano apparire sospette per atteggiamento o per circostanze di tempo e di luogo. L’attività di controllo del territorio è stata particolarmente incisiva nei pressi di stazioni ferroviarie e terminal bus, luoghi in cui è costante lo sforzo dei militari dell’Arma per assicurare una maggiore percezione di sicurezza, così come sulle strade del capoluogo, tanto nel centro storico, quanto nelle zone periferiche.

Ed è proprio in una zona periferica, a Cansatessa, che i Carabinieri hanno sorpreso un 35enne di origine straniera, arrestato in flagranza in quanto sorpreso a spacciare cocaina. Recuperate anche alcune dosi di stupefacente ed una somma in denaro contante pari a circa 500€, sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio. Al Torrione, invece, le pattuglie dei Carabinieri hanno intercettato e bloccato un’auto condotta da un 21enne di origine straniera, che risultava essere stata rubata in città un paio di giorni prima. Gli immediati accertamenti hanno permesso di stabilire la responsabilità del furto da parte del conducente, che pertanto è stato denunciato per furto aggravato. L’auto, invece, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Un’altra denuncia è stata operata a carico di un 19enne di origine straniera che, nella zona del terminal bus Lorenzo Natali di Collemaggio, ha prima tentato di sottrarsi al controllo dei Carabinieri, fuggendo nel complesso di Case Matte, e poi usato violenza contro di loro per opporsi alla perquisizione. Nel corso del massiccio servizio messo in campo dall’Arma aquilana sono stati individuati, con il prezioso aiuto del cane antidroga Quenta del Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti, 2 giovani in possesso di piccole dosi di stupefacente per uso personale, segnalati alla Prefettura quali assuntori.

Numerosi controlli sono stati svolti a carico delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale, nel corso dei quali i Carabinieri hanno verificato il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità, tra cui l’obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne.

Le pattuglie dei Carabinieri, nell’ottica dell’incremento della sicurezza sulle strade, hanno effettuato diversi posti di controllo sulle arterie viarie di maggior rilievo. Sono stati sottoposti a verifica decine di autoveicoli e riscontrate alcune violazioni del codice della strada.