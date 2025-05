CONTROLLI DEI CARABINIERI FORESTALI NEL PESCARESE: DUE DENUNCE PER ABUSI PAESAGGISTICI

PESCARA – I Militari del Nipaaf del Gruppo Carabinieri-Forestale di Pescara e del Nucleo Carabinieri-Forestale di Tocco da Casauria in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Subacquei, hanno effettuato una serie di ispezioni lungo i fiumi della provincia di Pescara nell’ambito della campagna di controlli disposta dal Comando Carabinieri per la tutela Forestale e dei Parchi e denominata “Fiume Sicuro”.

Le ispezioni dei militari, effettuate con l’ausilio di un gommone in dotazione al Nucleo Carabinieri Subacquei, si sono concentrate nella prevenzione e repressione degli illeciti penali in ordine alle violazioni in materia di tutela dell’assetto idrogeologico, urbanistico e ambientale commessi nelle vicinanze dei corsi d’acqua.

Grazie a tali controlli è stata scoperta una vasta area oggetto di movimento terra e disboscamento di essenze arboree in zona vincolata poiché ubicata nella fascia di rispetto di 150 metri del fiume Fino, in comune di Città Sant’Angelo. Il proprietario del terreno è stato deferito alla Procura della Repubblica di Pescara poiché aveva eseguito tali lavori in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica.

Sulle sponde del Fiume Tirino, a Bussi, sono stati scoperti lavori di livellamento del terreno e posa in opera di materiali edili finalizzati alla realizzazione di un parcheggio per autovetture funzionale ad un attivià commerciale. L’opera è stata realizzata in assenza dell’autorizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico. I lavori sono stati immediatemente sospesi ed il titolare dell’attività segnalato all’autorità giudiziaria. I due imprenditori deferiti rischiano l’arresto fino a due anni e l’ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00.