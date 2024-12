CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL PESCARESE: PRESO UN UOMO CHE HA VIOLATO IL DIVIETO DI AVVICIAMENTO

PESCARA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara, per le imminenti festività, hanno predisposto mirati servizi di controllo del territorio tesi, in particolare, al contrasto dei reati predatori e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state impiegate pattuglie dei vari reparti dipendenti che nella circostanza a Montesilvano (PE), militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno proceduto all’arresto di un 49enne, teramano, già sottoposto alla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari in quel comune.

Questi, autore di diverse evasioni e già indagato per violazione della legge sulle sostanze stupefacenti, in sostituzione della predetta misura, in esecuzione di ordinanza emessa dal Tribunale di Teramo, veniva associato alla Casa Circondariale di Pescara.

A Pescara, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel contesto dei programmati servizi finalizzati anche al contrasto della violenza di genere, arrestato un 39enne, in flagranza di reato, collocato agli arresti domiciliari per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’uomo è stato controllato in questo centro cittadino non avendo osservato la prescrizione di avvicinarsi a meno di cinquecento metri dalla vittima.

A Spoltore (PE), i Carabinieri della locale Stazione, tratto in arresto un 52enne, in esecuzione di ordinanza di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Lo stessa dovrà espiare una pena residua di 8 mesi di reclusione, per reati inerenti a truffe commesse nel teatino.

Controllo straordinario del territorio 2 di 2 del 20.12.2024. A Montesilvano (PE), il Nucleo Operativo e Radiomobile durante un normale controllo alla circolazione stradale, in orario notturno, hanno denunciato in stato di libertà un 42enne, italiano, per resistenza a Pubblico Ufficiale, poiché a seguito di perquisizione personale era stato trovato in possesso di 1 gr. circa di sostanza stupefacente del tipo eroina, che occultava nella giacca.

Nell’occasione ha allontanato i militari spintonandoli al fine di farli desistere dalla loro attività. A Pescara, il Nucleo Operativo e Radiomobile in un controllo alla circolazione stradale, proceduto alla denuncia all9A.G. di 1 persona, 45enne, domenicano, per violazione dell’obbligo di dimora. Lo stesso residente in provincia di Chieti contravvenendo alla prescrizione imposta è stato controllato mentre circolava per le vie di questo centro cittadino.

A Cepagatti (PE), i Carabinieri della locale Stazione, controllato e successivamente denunciato all9A.G. per violazione della legge sull’immigrazione un 35enne, di nazionalità rumena, che passeggiava per le vie del paese anche se gravato dal divieto di dimora in Pescara e provincia.

Nel corso dell’attività, che proseguirà anche nei prossimi giorni, sono stati, altresì, effettuati numerosi posti di controllo lungo le principali arterie di collegamento e luoghi di aggregazione, particolare attenzione è stata data alla verifica, delle corrette dotazioni invernali degli autoveicoli soprattutto quelle in transito per i luoghi montani, in particole Penne e Popoli, nel contesto dei quali sono state identificate 677 persone e sottoposti a controllo della circolazione stradale 530 veicoli ed accertate numerose violazioni al codice della strada, attività nel corso della quale sono stati altresì segnalati all’Autorità Amministrativa 11 persone per violazione della legge sulle sostanze stupefacenti.