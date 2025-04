CONTROLLI DEI CARABINIERI NELL’AQUILANO: SETTE DENUNCE E TRE PATENTI RITIRATE

L’AQUILA– Il fine settimana appena trascorso, con il conseguente aumento del traffico veicolare per le festività della santa Pasqua, è stato caratterizzato da una forte presenza delle pattuglie dei Carabinieri sulle maggiori arterie viarie dell’intera Provincia aquilana, nell’ottica dell’incremento della sicurezza stradale.

L’intensificazione dei controlli, in ossequio alle determinazioni condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, ha condotto l’Arma aquilana all’identificazione di oltre 1500 persone nell’arco del lungo weekend di Pasqua.

L’accresciuta attività di controllo, volta a contrastare le condotte di guida che creano pericolo per gli utenti della strada ed a prevenire le cosiddette stragi del sabato sera, ha visto i Carabinieri sottoporre a verifica circa 1100 veicoli e ad elevare oltre 40 sanzioni per violazioni del codice della strada.

Molteplici anche i controlli effettuati con alcoltest e con tampone salivare per la ricerca di tracce di stupefacente. Nel corso di tale attività, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sulmona hanno segnalato all’Autorità giudiziaria una giovane automobilista sorpresa alla guida con un tasso di alcool nel sangue ben maggiore della soglia di Legge oltre la quale la violazione assume rilevanza di natura penale.

Ad Avezzano, invece, l’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, ha denunciato un giovane per essersi rifiutato di sottoporsi al test per l’accertamento del tasso alcolemico dopo un lieve sinistro stradale. I Carabinieri della Stazione di Pescasseroli, inoltre, hanno denunciato un turista residente fuori Regione per guida in stato di alterazione dovuta all’uso di stupefacenti. In tutti e tre i casi è scattato il ritiro della patente di guida.

L’attività si è concentrata anche sul contrasto allo spaccio di stupefacenti, ed in tale contesto si inserisce la denuncia di un giovane straniero trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, accusato dai Carabinieri della Sezione Operativa di L’Aquila e della Stazione di Sassa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, nonché la segnalazione alla Prefettura, ad opera dei Carabinieri della Stazione di Pescasseroli e dell’Aliquota Radiomobile di Castel di Sangro, di 2 persone trovate in possesso di alcuni grammi di cocaina, hashish e marijuana per uso personale.

Cospicuo il numero dei controlli svolti a carico delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale, che prevedono l’obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne, così come rilevante è il numero delle verifiche effettuate nei locali e negli esercizi pubblici della Provincia.

Il controllo del territorio si è concentrato anche in prossimità delle stazioni ferroviarie, delle fermate dei pullman e degli altri luoghi di aggregazione di soggetti noti alle Forze dell’Ordine, dove è costante lo sforzo dei militari dell’Arma per assicurare una maggiore percezione di sicurezza.

L’elevato numero dei controlli ha permesso ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sulmona di intercettare l’auto di un 59enne, peraltro già noto alle Forze dell’Ordine, denunciato per porto abusivo di armi in luogo pubblico, mentre i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castel di Sangro hanno denunciato per ricettazione 2 giovani donne, trovate in possesso di un documento risultato essere provento di furto.