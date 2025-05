CONTROLLI DELLA FINANZA AL TERMINALBUS L’AQUILA: SEQUESTRATI 80 GRAMMI DI DROGA E 2 DENUNCE

L’AQUILA – Prosegue l’azione di vigilanza della Guardia di Finanza L’Aquila su detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni, infatti, i Finanzieri hanno intensificato le attività di controllo, anche con l’indispensabile supporto delle unità cinofile antidroga, nelle vie del centro cittadino maggiormente frequentate e nelle zone più sensibili della città. Nelle serate di martedì e mercoledì, i militari del locale Gruppo hanno battuto, in particolare, la zona del Terminal bus di Collemaggio, sottoponendo a sequestro circa 80 grammi di hashish.

Nello specifico, in due separate operazioni, venivano sottoposti a controllo, anche tramite l’utilizzo delle unità cinofile in forza al Reparto, due cittadini di nazionalità egiziana – senza fissa dimora – che detenevano sulla persona lo stupefacente, pronto per essere ceduto agli occasionali avventori. La droga è stata sottoposta a sequestro e i due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per violazione dell’articolo 73 del DPR 309/90.

In tale ottica si inquadra l’intensificazione delle attività di servizio, disposta dalla locale Prefettura, nel più ampio quadro della sicurezza urbana mediante la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità che interessano, in particolare, le zone maggiormente degradate.

L’attività eseguita nei giorni scorsi “conferma i massimi livelli di attenzione prestati dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale L’Aquila, per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini, e dei giovani in particolare, attraverso l’espletamento di mirati servizi di osservazione e controllo del territorio, soprattutto nelle aree più sensibili del capoluogo”.