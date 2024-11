CONTROLLI DELLA POLIZIA NEI LOCALI DELLA MOVIDA A CHIETI: STOP ALL’ATTIVITA’ DI UN PUB-RISTORANTE

CHIETI – La Polizia di Stato, anche nello scorso weekend, ha proseguito nei controlli disposti dal Questore di Chieti sulla base di quanto deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità che riguardano la movida di Chieti.

I servizi sono stati svolti da personale della Squadra Amministrativa congiuntamente all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, con il supporto dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara e del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Asl n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti. In questa occasione l’attenzione si è rivolta soprattutto su Piazzale Marconi, ove al titolare di un pub-ristorante sono state contestate carenze igienico-sanitarie e l’assenza delle procedure di autocontrollo degli alimenti, che hanno determinato la sospensione immediata e temporanea dell’attività. Sono state inoltre riscontrate la non conformità dell’impianto elettrico e dei presidi antincendio, in relazione alle quali sono state impartite prescrizioni di adeguamento.

Al titolare sono state elevate sanzioni pecuniarie per circa 6.500 euro. Nello stesso locale è stata riscontrata la presenza di un lavoratore non in regola, per cui seguirà l’attivazione delle procedure per il recupero contributivo maggiorato. In altro locale, del tipo cocktail-bar, sono state invece riscontrate irregolarità nel sistema di videosorveglianza e la mancata manutenzione periodica degli estintori, cui seguiranno sanzioni per circa 2.000 euro. Ulteriori accertamenti sono in corso sulla sorveglianza sanitaria dei dipendenti e sulla tracciabilità delle retribuzioni.