CONTROLLI DELLA POLIZIA SU GITE SCOLASTICHE: A CELANO SOSTITUITO AUTISTA CHE NON AVEVA RIPOSATO

L’AQUILA – Continuano i servizi della Polizia di Stato per il controllo degli autobus impiegati nel trasporto degli alunni per i viaggi d’istruzione programmati dagli istituti della Marsica, nell’ambito di quanto previsto nel Protocollo tra il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri.

La mattina del 28 u.s. gli operatori della Polizia Stradale di Avezzano hanno sottoposto a controllo due autobus in partenza dall’ Istituto Comprensivo Statale di Celano.

Da detti controlli è emerso che un autista dei due convogli non aveva usufruito di un sufficiente tempo di riposo dall’ultimo turno svolto, motivo per cui è stato imposto alla ditta di sostituirlo con altro che fosse in regola con i tempi di guida e riposo previsti dalla legge. Sono state elevate contravvenzioni sia a carico dell’autista che aveva omesso il riposo tra le due giornate lavorative, sia a carico della società proprietaria che aveva omesso il controllo sul proprio dipendente. Il provvedimento adottato dalla Polizia Stradale ha garantito la sicurezza degli alunni in viaggio e la tranquillità dei genitori che hanno apprezzato l’iniziativa degli operatori.