CONTROLLI DELLA POLIZIA SULLA STRADA TRA LA MARSICA E IL FRUSINATE: MULTATI 7 AUTOMOBILISTI

AVEZZANO – Lo scorso fine settimana personale della Polizia Stradale della Sottosezione di Avezzano ha effettuato un capillare servizio sulla SS 690, strada che diverse volte si è resa teatro di gravi incidenti stradali.

Il servizio, volto a verificare l’osservanza dei limiti di velocità e, più in generale il rispetto di quelle condotte di guida fondamentali per la sicurezza stradale, è stato effettuato mediante l’utilizzo dell’apparecchiatura speciale telelaser che rileva la velocità dei veicoli anche a considerevole distanza e consente di fermare il trasgressore al quale viene immediatamente verbalizzata la violazione.

Sono stati contravvenzionati 7 conducenti che percorrevano la statale oltre il limite di velocità imposto, due dei quali lo superavano di quasi 50 km/h e ai quali è stata immediatamente ritirata la patente. È stato sanzionato anche un commerciante che trasportava prodotti ittici non rispettando la temperatura prevista per l’idonea conservazione del delicato alimento. È stata, inoltre, sequestrata un’autovettura che circolava senza assicurazione ed altre due non sottoposte a revisione. È stato anche controllato un conducente alla guida con la patente sospesa. L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo ed è stata informata la Prefettura per la revoca della patente. Complessivamente sono stati decurtati 28 punti.