CONTROLLI NAS PER CAPODANNO, IN ABRUZZO CARENZE E SANZIONI IN DIVERSE ATTIVITA’

PESCARA – Ispezioni dei Carabinieri del Nas di Pescara, in vista del Capodanno, in diverse imprese alimentari di tutto l’Abruzzo.

In particolare, sono state sottoposte a controllo panetterie, pasticcerie e pescherie sia in attività di vicinato sia nella grande distribuzione organizzata.

A Pescara nel corso dei controlli in aree mercatali, i Nas hanno rilevato carenze nelle procedure di autocontrollo e rintracciabilità adottate per prodotti ittici e inadeguatezze nel protocollo anticovid.

In provincia di Teramo, l’attività di una pasticceria è stata sospesa dall’autorità competente per le gravi carenze igienico sanitarie rilevate e per le inadeguatezze gestionali di materia di autocontrollo aziendale. In ulteriori due pasticcerie sono state contestate sanzioni amministrative per le carenze nei protocolli anticovid.

In provincia di Chieti, in tre pasticcerie, i Nas hanno sottoposto a blocco sanitario 50 panettoni e circa 400 kg di alimenti vari, in particolare prodotti dolciari da forno, poiché carenti delle informazioni utili alla loro rintracciabilità. In uno degli esercizi ispezionati, i militari hanno documentato gravi carenze igienico sanitarie e strutturali per le quali è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività.