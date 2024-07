CONTROLLI NOTTURNI DA MARTINSICURO A SILVI: ARRESTI E DENUNCE

TERAMO – Venti persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

È il bilancio dei controlli Carabinieri delle Compagnie di Alba Adriatica e Giulianova che, in aggiunta ai servizi ordinari, nella scorsa notte hanno eseguito un servizio straordinario del territorio nei comuni del litorale adriatico da Martinsicuro a Silvi Marina, mirante alla prevenzione e repressione dei reati in genere e al fine di contribuire a garantire un elevato indice di sicurezza sia ai residenti di tali comuni che a chi sceglie di trascorrere in essi le ferie.

Ad Alba Adriatica i Carabinieri della Locale Stazione hanno tratto in arresto un uomo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Lo stesso, che si trovava all’esterno di un locale pubblico frequentato da giovani, veniva avvicinato da diversi ragazzi, che dopo un fugace contatto si allontanavano, pertanto i carabinieri in occasione di un abboccamento tra l’uomo e due giovani hanno deciso di sottoporre tutti a perquisizione.

Nella disponibilità del primo sono state trovate 75 dosi di “hashish” e 20 grammi di “marijuana” sempre suddivisa in dosi; gli altri due sono stati trovati in possesso di una dose ciascuno di “hashish” e pertanto sono stati segnalati alla Prefettura di Teramo quali assuntori di stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Martinsicuro traevano in arresto su ordine dell’AG dell’Aquila un uomo perché deve scontare la pena di un anno di arresti domiciliari per furto ed evasione.

I Carabinieri del NOR di Alba Adriatica hanno denunciato una persona per inosservanza del FVO, lo stesso che non poteva stare ad Alba Adriatica è stato sorpreso dai Carabinieri in un bar del lungomare.

A Giulianova i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un uomo per evasione, lo stesso che stava scontando gli arresti domiciliari in un paese della provincia è stato sorpreso all’interno di un bar.

Sempre a Giulianova i Carabinieri del NOR hanno denunciato in circostanze diverse due persone.

Un uomo per resistenza in quanto non si è fermato all’alt dei Carabinieri che lo raggiungevano dopo una breve fuga prima in auto e poi a piedi, lo stesso non si era fermato perché aveva la patente scaduta di validità;

Un uomo per falso perché, controllato alla guida della propria auto, ha fornito una patente falsa.

Nel corso dei controlli sulla circolazione stradale 3 soggetti, alla guida delle proprie auto, sono risultati positivi all’assunzione di alcool, mentre uno positivo agli stupefacenti.

“Il servizio, che ha visto coinvolte alcune delle Stazioni delle Compagnie, i Nuclei Radiomobili e militari in abiti civili, è stato eseguito presidiando le principali arterie stradali del territorio rivierasco; ispezionando gli esercizi pubblici; verificando il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria agli arrestati domiciliari e ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione; vigilando sulla circolazione stradale e sul rispetto delle norme al codice della strada specialmente per quanto attiene l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi”, si legge in una nota.