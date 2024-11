CONTROLLI SULL’A14: TRE CONDUCENTI SU DIECI POSITIVI AI TEST ANTIDROGA

CHIETI – Tre conducenti su 10 positivi a sostanze stupefacenti.

Lo scorso fine settimana la Polizia di Stato ha organizzato in A14, all’altezza di Torino di Sangro (Chieti), un servizio di controllo delle condizioni psicofisiche degli automobilisti con il supporto di un laboratorio mobile di tossicologia per contrastare il fenomeno della guida in stato ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, causa di numerosi incidenti anche mortali.

La Polizia Stradale di Chieti, infatti, ha utilizzato questo mezzo tecnologico messo a disposizione da ASPI-Autostrade per l’Italia SpA, con a bordo anche un medico e un biologo in modo da mettere subito a disposizione delle pattuglie un responso rapido sull’analisi dei campioni salivari.

Cinque equipaggi della Polizia Stradale di Chieti, di cui due del Distaccamento di Lanciano, hanno controllato 10 conducenti di veicoli per accertare se avessero bevuto o assunto droghe: tre sono risultati positivi all’assunzione di sostanze stupefacenti, due alla cocaina e uno ai cannabinoidi.

Nei confronti di due di loro, sono state rinvenute e sequestrate, contenute in involucri, una dose di cocaina e una di hashish, pertanto sanzionati amministrativamente per possesso illegale ad uso personale di sostanza stupefacente.

Per tutti sono scattate le sanzioni previste ed il conseguente ritiro della patente di guida.