CONTROLLO BICI ELETTRICHE A PESCARA: SCATTANO SEQUESTRI

PESCARA – Altre 50 bici elettriche controllate, tra cui molte sequestrate, da parte della Polizia Locale di Pescara nell’ambito della campagna del Comune contro i bolidi sulle due ruote e per verificare il rispetto del codice della strada. Nei prossimi giorni, una volta conclusi gli accertamenti tecnici affidati alle officine specializzate, si saprà quante bici saranno sottoposte a confisca.

Spiega in una nota il sindaco Carlo Masci: “La sicurezza di chi circola in strada passa anche per la sicurezza dei mezzi che vengono utilizzati e il mancato possesso dei requisiti imposti dal codice della strada non costituisce solo un illecito ma un pericolo per tutti coloro che si spostano all’interno della città, in primo luogo chi conduce le bici stesse e poi i pedoni, gli altri ciclisti, gli automobilisti e così via”.

“Dopo aver avviato una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, a scopo preventivo, sono scattati anche i controlli che hanno sì una finalità repressiva ma sono uno strumento utile per sensibilizzare e far riflettere le famiglie, non solo i giovani, sulle conseguenze a cui si va incontro quando si usa un mezzo non in regola – conclude il primo cittadino -. I controlli riguardano anche i monopattini, un altro mezzo molto utilizzato da giovani e che può rivelarsi altrettanto pericoloso se viene utilizzato male”.