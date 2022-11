“CONTROPIEDE”: CALCIATORE IVORIANO DELLO UNITED L’AQUILA RACCONTA IN DOCUFILM PAESI E RICOSTRUZIONE

L’AQUILA – Un’indagine qualitativa sulla ricostruzione sociale dei paesi del cratere 2009, attraverso la prospettiva inedita di Bensiaka Bakayoko, ivoriano migrante e difensore della squadra di calcio dilettantistico United L’Aquila, nei panni di giornalista intervistatore.

Il risultato è il docufilm “Contropiede, il coraggio di ripartire”, progetto multimediale di 5 puntate, progetto realizzato da alcune organizzazioni sociali come la Fraterna Tau che accoglie numerose famiglie di migranti, in collaborazione con Immagina Aps.

Riprese e montaggio sono a cura dell’artista e regista peruviano, ora residente a Fontecchio, Sebastian Alvarez, tra i componenti del laboratorio artirtico condiviso “Le officine”.

I video sono disponibili su YouTube, ambientati nelle aree interne della provincia dell’Aquila, a Bugnara, Campo di Giove, Castel del Monte, Goriano Sicoli, Monticchio, Prata d’Ansidonia, San Gregorio e Santo Stefano di Sessanio.

“Lo sport è stato il veicolo di aggregazione del progetto proprio grazie al supporto dello United L’Aquila. La società aquilana ha infatti aperto le porte dei propri impianti per far allenare giovani insieme ai tesserati. Le interviste sono state realizzate proprio nelle gare in trasferta, tirando in ballo protagonisti della ricostruzione e della ripartenza che hanno avuto il coraggio di scommettere sul proprio paese attraverso attività imprenditoriali, ma anche politiche e sportive”, si legge nella nota.

“Un viaggio nei paesi del cratere aquilano, in trasferta con United L’Aquila, per indagare la situazione socio-economica dei borghi colpiti dal sisma del 2009. In queste zone, il calcio è un collante sociale fondamentale per comunità che rischiano lo spopolamento, ma anche un fattore sociale di ripartenza dopo il terremoto del 2009 (e quelli del 2016 e 2017) e come veicolo di inclusione anche di migranti, soggetti con disabilità e marginalità sociali. Nel gioco del calcio il contropiede è l’azione veloce e improvvisa condotta mentre l’avversario si trova proteso all’attacco e dà l’immagine di una ripartenza da una situazione di difficoltà”, conclude la nota.

I LINK ALLE 5 PUNTATE