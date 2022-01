COMUNALI L’AQUILA: PD REPLICA A DE SANTIS, “RINVIATO VERTICE PERCHE’ C’E’ VOTO A QUIRINALE…”

L’AQUILA – “Volevo tranquillizzare il capogruppo della Lega sul fatto che il tavolo della coalizione democratica e progressista è slittato di qualche giorno per consentire ad alcuni dei nostri esponenti di seguire e partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica”.

Emanuela Di Giovambattista, segretaria PD Unione Comunale L’Aquila, risponde così al capogruppo della Lega in consiglio comunale Francesco De Santis, secondo cui A pochi mesi dalle elezioni, cade la maschera di verginità politica dietro la quale questo centrosinistra si è sempre nascosto .Proprio ieri il tanto atteso vertice di coalizione è slittato ancora, per tensioni interne e bracci di ferro”.

“E meno male che lo abbiamo fatto .- incalza Di Giovambattista – così abbiamo fermato lo spettacolo indecoroso che il suo capo politico ha regalato in questi giorni all’intero paese ( a proposito di “sbandamento”). Abbiamo, così, finalmente scoperchiato la politica fatta esclusivamente di propaganda populista del suo partito a tutti i livelli ( compreso quello locale) e priva di un minimo di capacità e di visione. Forse, di questi tempi e date le magre figure, sarebbe stato più decoroso fare silenzio. E invece, senza il minimo pudore, torna a propinare progetti e proposte “fuffa”, continuando a prendere in giro gli aquilani. Stia tranquillo, il capogruppo della Lega, il centrosinistra ci sarà e sarà per noi un piacere dimostrare alla città chi è in grado di amministrarla. Sicuramente non voi.”