“ISTITUZIONI, SCUOLE E FAMIGLIA PER SOCIETA’ LIBERA DA VIOLENZE”: GIORNATA DI CONFRONTO A SULMONA

SULMONA – Una giornata di dialogo, confronto e riflessione dedicata ai diritti, alla libertà e alla dignità delle donne: questo il significato profondo del convegno “Diritti in cammino: da Saman al progetto On The Road”, promosso dall’Associazione Medea Odv con il patrocinio del Consiglio regionale dell’Abruzzo.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dalla vicepresidente vicaria del Consiglio regionale, Marianna Scoccia – si legge in una nota – ha riunito al Cinema Pacifico di Sulmona (L’Aquila) studenti, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e forze dell’ordine, in un confronto aperto e partecipato sui valori della libertà e del rispetto.

Nel corso dell’incontro, Giammarco Menga, autore del libro “Il delitto di Saman Abbas – Il coraggio di essere libere”, ha dialogato con gli studenti, offrendo spunti di riflessione sul significato del coraggio e sull’importanza della consapevolezza nelle scelte di vita.

“La rete tra istituzioni, scuole e famiglie – ha sottolineato la vicepresidente Scoccia – è lo strumento più efficace per prevenire la violenza e tutelare la libertà delle donne. Dobbiamo lavorare insieme per educare al rispetto e alla responsabilità, perché solo attraverso la cultura possiamo costruire una società più giusta e consapevole.”

Durante la mattinata, la presidente della Commissione Pari Opportunità, Rosa Pestilli, ha presentato il progetto “On The Road”, finalizzato a promuovere percorsi di autonomia e reinserimento lavorativo per le donne, rafforzando così la rete territoriale di sostegno e accompagnamento.

Numerosi gli interventi istituzionali, tra cui rappresentanti delle forze dell’ordine, del Ministero della Giustizia e di esperti del settore, che hanno ribadito la necessità di una collaborazione costante per contrastare la violenza di genere e promuovere una cultura diffusa del rispetto.

“L’incontro si è concluso con un messaggio condiviso di coraggio, libertà e responsabilità, a testimonianza dell’impegno concreto del Consiglio regionale e delle istituzioni del territorio nella difesa dei diritti fondamentali e nella costruzione di una comunità più consapevole e solidale”, conclude la nota.