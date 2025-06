CONVEGNO AD ANCONA SUI BENI DEMANIALI CON DOCENTI E MAGISTRATI MODERATO DALL’ONOREVOLE D’ALFONSO

ANCONa – Come l’assunzione di un bene demaniale e la sua relativa gestione non sono un gioco, piuttosto l’esito di una gestione corretta dev’essere la moltiplicazione degli investimenti e delle ricadute sociali e occupazionali. A tale tema sarà dedicato venerdì 27 giugno, dalle ore 17.30, nel Teatro delle Muse di Ancona, un Convegno organizzato dalla Fondazione Palazzo De Sanctis – Scuola di Decisioni, ‘I Beni Demaniali valgono sempre. Quali procedure compongono diritti e doveri?’, che partirà dalla presentazione istituzionale del parere del magistrato della Corte dei Conti, dottor Giovanni Cirillo, in materia di sfruttamento dei beni demaniali in concessione.

“Riteniamo”, si legge in una nota, “sia cosa buona e giusta trovarci su un ragionamento collettivo demitizzando i pericoli delle competizioni nazionali e internazionali, come la Direttiva Bolkestein. E abbiamo interesse a esaminare il pronunciamento tematico della Magistratura contabile sul procedimento che ha riguardato Seastock Srl anche nel quadro dell’emergenza che sta caratterizzando l’Italia e l’Europa sulla gestione dei beni demaniali. Teniamo conto che sulle concessioni demaniali si è legittimato il vantaggio economico, organizzativo, quasi istituzionale, di Casa Savoia che, attraverso la capacità di conduzione del diritto di transito, è diventata infrastruttura tipica riconosciuta in tutta l’Italia e non solo. Oggi i beni demaniali sono i veri lingotti d’oro di un Ordinamento pubblico e vanno rispettati e gestiti con criterio, aspettativa elevata e capacità di valutazione a monte, in itinere e a valle”.

Il Convegno, moderato dal deputato abruzzese Luciano D’Alfonso, si aprirà con l’intervento di Marzia Mazzoni, Sustainability Manager Seastock srl e i saluti istituzionali del sindaco di Ancona Daniele Silvetti; il Magistrato Giovanni Cirillo; la professoressa Marta Cerioni associata di Diritto pubblico; Giacomo Fossataro Direttore generale della Walter Tosto Spa; Raffaele Zanon Presidente di Confimi Industria; Salvatore Minervino, Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale; il Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Ancona Valentina D’Agostino; il Presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri; il Direttore Generale per i porti, la logistica e l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Donato Liguori; il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Vincenzo Garofalo; il Presidente Aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele.