CONVEGNO ANCE GIOVANI: SOSPIRI, “IMPEGNO REGIONE PER INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE”

L’AQUILA – “Non è sempre facile, in politica, trovare interlocutori attenti ai tecnicismi di settori come questo funzionali al buon andamento del sistema Paese. Mi sento di affermare che l’Abruzzo costituisca una eccezione. Mi fa molto piacere che sia stato riconosciuto da Ance il massimo impegno profuso da questo Consiglio regionale nell’esprimere visioni legislative concertate e migliorative del settore. Ricordo, tra tutte, la nuova legge urbanistica regionale approvata lo scorso anno”.

Così il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, che è intervenuto questo pomeriggio al convegno ANCE Giovani e Gruppo del Centro ANCE Giovani delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria. L’evento, in corso nella sala ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila, è dedicato al tema dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo dell’edilizia.

Sospiri, durante i saluti istituzionali in apertura del convegno, ha sottolineato “il prezioso compito svolto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili nelle dinamiche di sviluppo infrastrutturale della Nazione, sia in capo di edilizia pubblica che civile”.

“Rinnovo il mio impegno, a nome dell’Assemblea Legislativa, nel sostenere tutte quelle iniziative legislative e amministrative che possano aiutare a introdurre innovazioni e consentano di semplificare la relazione con le pubbliche amministrazioni. Abbiamo dimostrato che quando l’interesse pubblico è talmente rilevante e oggettivo, le iniziative legislative vengono sostenute col massimo della condivisione. Quasi tutte le norme dedicate ai temi cari ad Ance, esaminate nella precedente legislatura, sono state approvate con larghissima maggioranza, spesso all’unanimità”, ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale.

Sospiri, in un incontro riservato coi i vertici dei direttivi dell’Associazione, ha anche affrontato il tema del ciclo di programmazione dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione e ulteriori argomenti di interesse specifico per il territorio abruzzese.