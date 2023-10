CONVEGNO DEI LIONS SULL’APICOLTURA AD AVEZZANO CON IMPRUDENTE, SAMMARONE E LOBENE

AVEZZANO – I Lions Club di Avezzano organizzano un convegno sull’apicoltura e l’importanza delle api nel nostro ecosistema sabato 21 Ottobre alle ore 17:00 presso la sala Montessori ad Avezzano. Il titolo: “l’uomo al servizio della natura o la natura al servizio dell’uomo?”.

Dopo i Saluti istituzionali e l’apertura del convegno da parte del Presidente Lions Antonio del Fosco interverrà, il veterinario Roberto Venti, apicoltore ed esperto di apicoltura, che aprirà il dibattito spiegando il perché le api siano così importanti per il nostro ecosistema; successivamente il presidente di Confagricoltura Abruzzo Fabrizio Lobene che parlerà di come l’uomo trae benefici dalla natura attraverso l’agricoltura industriale; si passerà poi sull’importanza della convivenza tra uomo e natura e ci spiegherà il Direttore del parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise Luciano Sammarone, sfatando il mito degli animali golosi di miele e approfondiremo la convivenza tra animali selvatici e l’uomo. Interverranno poi il responsabile delle relazioni esterne di Tekneko società leader nella raccolta e smaltimento rifiuti Edoardo Addari insieme al presidente Aciam Maurizio Bianchini, parlandoci di come viene trattato il prodotto che l’uomo restituisce alla natura al fine di diminuire ai minimi termini l’impatto ambientale .

Concluderà gli interventi l’assessore all’agricoltura della regione Abruzzo Emanuele Imprudente, spiegando come la regione Abruzzo regolamenti tutti questi rapporti tra loro al fine di creare una corretta convivenza. Modererà la tavola rotonda il socio del Lions Club Avezzano Aleandro Mariani.