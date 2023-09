CONVEGNO INTERNAZIONALE ONCOLOGIA A L’AQUILA: INTERVISTA A DOTTOR MUTTI, LA DIRETTA

L’AQUILA – Intervista streaming alle ore 12.30 a Luciano Mutti, primario del reparto di Oncologia dell’ospedale San Salvatore all’Aquila, per illustrare finalità e contenuti del convegno “Progressi all’avanguardia nella nostra lotta contro il cancro. La scienza come simbolo di resilienza di una città e di una comunità”, che avrà luogo venerdì 15 settembre, dalle ore 9 alle 17, nell’aula magna “Alessandro Clementi” del dipartimento di Scienze umane dell’Università dell’Aquila in via Nizza, poco distante dalla fontana Luminosa. Evento a cui parteciperanno medici oncologi di fama internazionale.