CONVEGNO SULLE AREE INTERNE AD ATESSA: RADICA (ALI), “LEGGE SULLA MONTAGNA NON SIA OCCASIONE PERSA”

ATESSA – L’approvazione di una legge sulla montagna non deve trasformarsi in un’occasione persa, o in un provvedimento isolato ed inefficace”: lo dichiara Angelo Radica, presidente di ALI Abruzzo, in riferimento al via libera in Parlamento all’articolato di sostegno ai comuni montani. ALI Abruzzo sul tema delle aree interne e montane promuove un incontro di confronto che si svolgerà ad Atessa (Chieti) il 18 settembre prossimo.

Radica prosegue: “Per una valutazione complessiva è necessario attendere l’elenco dei comuni che saranno destinatari delle misure di supporto: il criterio esclusivamente geografico rischierebbe di mettere da parte aree fragili in molti casi particolarmente bisognose di attenzione”.

Il direttore di ALI Abruzzo Alessandro Paglia sottolinea: “E’ chiaro in particolare che la dotazione di risorse appare sin d’ora assolutamente insufficiente e non può rispondere alla richiesta e alle proposte avanzate da tempo da ALI: non servono fondi limitati e isolati, ma un cambiamento di concezione e di politiche, una strategia complessiva che ponga le aree interne nel loro complesso beneficiarie di una nuova centralità. E’ dai servizi, a cominciare da scuola e sanità, che bisogna ripartire. E’ tra l’altro importante prevedere con urgenza al rifinanziamento della legge Realacci sui piccoli comuni: uno strumento che esiste ma che è inattuato perché privo di risorse”.

Proprio sul tema ALI organizza un incontro che si svolgerà il 18 settembre prossimo ad Atessa, al Val di Sangro Expò a piazza Abruzzo, a partire dalle ore 18. Il titolo è “Aree interne, un patrimonio da difendere. Un approccio integrato per tutelare i comuni più fragili e identitari dell’Abruzzo”.

Interverranno il consigliere regionale Vincenzo Menna, il professore di Storia del territorio e dell’ambiente all’Università degli Studi del Molise Rossano Pazzagli, i sindaci Giulio Borrelli (Atessa), Silvana Di Palma (Castiglione Messer Marino) ed Enzo Di Natale (Aielli), il presidente e il direttore di ALI Abruzzo, Angelo Radica ed Alessandro Paglia.