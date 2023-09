CONVEGNO “UNA NUOVA VIA PER L’ABRUZZO” A LANCIANO: CI SARANNO MARSILIO E CAMPITELLI

PESCARA. – Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e l’assessore al Territorio, Nicola Campitelli, domani venerdì 29 saranno a Lanciano in corso Trento e Trieste (in caso di pioggia, l’incontro si svolgerà negli spazi dell’Officina storica della TUA di via Del Mancino) per partecipare al convegno ‘Una Nuova Via per l’Abruzzo’.

In occasione dell’evento saranno illustrate le iniziative programmate per favorire la connessione delle ciclabili al trasporto ferroviario, con particolare riferimento al progetto finanziato dalla Regione Abruzzo e dal ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica (Mase) per collegare l’area frentana con la Via Verde della Costa dei Trabocchi