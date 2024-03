CONVENTION LEGA A ROMA: MARIA DI DOMENICO, “DA TERAMO IO PRESENTE ASSIEME A CAPOGRUPPO RABUFFO”

TERAMO – Il responsabile organizzativo provinciale di Teramo, Maria di Domenico, in merito alla spedizione abruzzese alla convention nazionale della Lega di sabato a Roma, indetta dal segretario nazionale, Matteo Salvini, per serrare le file in vista delle elezioni europee del prossimo mese di giugno, chiarisce che ha partecipato all’evento anche lei, assieme al capogruppo al Comune di Teramo Berardo Rabbuffo.

A partecipare, come riferito da Abruzzoweb, una quarantina di esponenti della Lega, secondo fonti interne al partito abruzzese, una presenza ritenuta sotto le attese.