CONVENZIONE TRA SENATO E ATENEO TERAMO PER UN MASTER SULLA SCRITTURA DELLE LEGGI

TERAMO – Contribuire alla migliore qualità delle leggi e degli atti normativi grazie a una formazione ad hoc e di elevato approfondimento tecnico e scientifico: è l’obiettivo della convenzione tra il Senato e l’Università di Teramo che si propone di coniugare – all’interno del Master universitario di secondo livello in Tecniche di redazione degli atti normativi e amministrativi – le attività didattiche e di ricerca dell’Università di Teramo, con il ruolo svolto dagli uffici del Senato.

Il master sarà presentato oggi alle 15, a Palazzo Madama, nell’Aula del Comitato per la legislazione, dal segretario generale del Senato, Federico Silvio Toniato, dal rettore dell’Università di Teramo, Dino Mastrocola, e da Enzo Di Salvatore, docente di diritto costituzionale e coordinatore del master. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming dalla webtv del Senato. Il percorso di studio prevede due macro moduli tenuti da docenti universitari ed esperti dei settori interessati: il primo, di taglio teorico, punta a rafforzare le conoscenze degli istituti fondamentali del diritto costituzionale, del diritto amministrativo, del diritto penale e del diritto dell’Unione europea; il secondo, di natura pratica, si concentra sulle tecniche di scrittura degli atti legislativi, amministrativi, forensi e giudiziari. La collaborazione prevede lo svolgimento, da parte dei funzionari del Senato, di attività didattica sui temi della qualità della legislazione, con visite di studio a Palazzo Madama per gli iscritti al master.