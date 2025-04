CONVITTO VILLA SANTA MARIA: IL SINDACO FINAMORE RASSICURA, “NESSUNA CHIUSURA”

VILLA SANTA MARIA – “Voglio rassicurare genitori, cittadini e chi ha sollevato il polverone sulla vicenda apparsa sugli organi di stampa nelle scorse ore dicendo che non ci sarà nessuna chiusura”, così il sindaco di Villa Santa Maria (CH) Giuseppe Finamore interviene sulla riduzione del numero degli iscritti alla sezione femminile del convitto dell’istituto alberghiero ‘Marchitelli’.

“È errato parlare di chiusura del convitto femminile, in quanto si tratta di una struttura unica e il numero dei convittrici e convittori viene calcolato complessivamente – spiega il primo cittadino -. Subito dopo aver letto la notizia, mi sono immediatamente attivato chiedendo lumi all’ufficio scolastico provinciale e agli organi regionali che mi hanno rassicurato sul fatto che, nonostante il basso numero degli iscritti all’istituto alberghiero per il prossimo anno, il convitto non subirà nessuna conseguenza”.

“Mi sono confrontato con l’assessore regionale Santangelo che ha mostrato interesse per la vicenda e ha dato piena disponibilità nel caso in cui si verificasse l’ipotesi chiusura, che al momento non c’è. Le ragazze che usufruiranno del servizio il prossimo anno sono circa trenta tra nuove iscritte e alunne che già alloggiano nel convitto. È vero che il numero è sotto la soglia dei 40, dichiarato a rischio dal Ministero, ma è anche vero che il numero dei fruitori della struttura ricettiva deve essere conteggiato unitamente alla sezione maschile. Quindi non c’è nessun rischio di chiusura, così come divulgato da rappresentanti sindacali nelle scorse ore. E se si verificherà questa situazione, il Comune sarà pronto a intervenire con una soluzione pronta a garantire il servizio ricettivo agli studenti”.

“È mio dovere in qualità di sindaco – aggiunge Finamore – rassicurare tutti i genitori delle alunne , che incontrerò nei prossimi giorni per spiegare loro la vicenda, in maniera chiara e non strumentale com’è accaduto in questi giorni”.