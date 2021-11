COOP ABRUZZO: SUGLI SCONTRINI NUMERO 1522 ANTI-VIOLENZA SULLE DONNE

PESCARA – Coop Alleanza 3.0 continua il suo impegno al fianco delle donne vittime di violenza. Fino alla fine di novembre all’ipercoop Centro d’Abruzzo e alla Coop di Montesilvano, e in tutti i territori in cui la Cooperativa è presente, gli scontrini degli acquisti di soci e consumatori recheranno il seguente messaggio “Se sei vittima di violenze o stalking chiama il 1522. Il numero è gratuito e attivo 24h su 24”.

Il 1522 è infatti un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito (anche dai cellulari) è attivo 24 h su 24, e accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Inoltre, fino a fine novembre prosegue anche la campagna solidale di Coop Alleanza 3.0 “Noi ci spendiamo, e tu?”: i soci che scelgono i prodotti Solidal Coop e i prodotti Frutti di pace contribuiscono con l’1% della loro spesa a sostenere 40 centri antiviolenza e le associazioni del territorio impegnate a contrastare la violenza sulle donne.

In Abruzzo ne beneficeranno a Chieti, il Centro Antiviolenza Donna Alpha e a Pescara, il Centro Antiviolenza Ananke. Inoltre, in collaborazione con le realtà locali, Coop promuoverà iniziative territoriali per sensibilizzare e informare sulla violenza di genere, sia su piattaforme online che in presenza nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Maggiori info inerenti alle iniziative su all.coop/noicispendiamoetu .

Il sostegno a questa campagna ad alto valore etico è tra le manifestazioni concrete del Piano pluriennale di sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 che allinea gli obiettivi strategici della Cooperativa con i 17 Global Goal previsti dall’Agenda ONU 2030.