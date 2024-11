COOPERATIVA SAN ROCCO VILLA DOROTEA SCOPPITO: CGIL, “FUTURO SEMPRE PIU’ INCERTO PER LAVORATORI”

SCOPPITO – “Il futuro dei lavoratori e delle lavoratrici della Cooperativa San Rocco, presso la RSA Villa Dorotea di Scoppito, è sempre più incerto. Ed infatti, i dipendenti in servizio presso la struttura non solo non percepiscono la retribuzione da oltre tre mesi, ma, ad oggi, la prospettiva lavorativa di questi cittadini e di queste cittadine e delle loro famiglie sembra essere ormai seriamente compromesso, tra ipotesi di commissariamento e di cambio di gestione, e nella totale assenza di informazioni utili e certe sul punto”.

Così, in una nota, i segretari generali di Cgil e Fp Cgil L’Aquila Francesco Marrelli e Anthony Pasqualone.

“Senza dimenticare che i lavoratori della Cooperativa San Rocco – aggiungono -, pur senza percepire alcuno stipendio da mesi, hanno continuato a garantire la continuità assistenziale alle decine di ospiti ricoverati presso la RSA, assumendosi la responsabilità di provvedere alla salute dei predetti ospiti e senza risparmiarsi”.

“Tuttavia, l’aria di totale incertezza che si respira all’interno della RSA necessita, ora, di un’assunzione di responsabilità anche da parte della collettività, dalle istituzioni alla politica. La grave crisi economico-finanziaria della Cooperativa, infatti – osservano -, è in procinto di generare, da un giorno all’altro, una gravissima crisi occupazionale, riversando pesanti implicazioni anche sul Comune di Scoppito. Invero, vista la condizione in cui versano lavoratori e lavoratrici, proprio il Comune di Scoppito rischia di perdere una storica struttura assistenziale. E ciò, senza contare che anche l’intero sistema sanitario provinciale rischia, allo stato dei fatti, di vedere ulteriormente compromessa la già ridotta capacità assistenziale sul territorio”.

“Non possiamo, poi, dimenticare che la RSA di Scoppito è una struttura accreditata dalla Regione Abruzzo per 48 posti letto e che, ad oggi, ne risultano occupati circa una trentina, a discapito della crescente richiesta di ricoveri in strutture residenziali da parte di cittadine e cittadini del nostro territorio. Quindi, se da una parte il fabbisogno di posti letto in residenze per anziani nella nostra Provincia è in costante crescita, dall’altra, i posti letto a disposizione, come quelli presso Villa Dorotea, non possono essere occupati a causa dello stato di crisi in cui versa la cooperativa (privata) che detiene l’accreditamento della struttura”.

“In una tale situazione – continuano i sindacalisti -, senza un serio e coerente intervento da parte di tutti gli attori coinvolti, rischiamo, tutti e tutte, di perdere sia posti di lavoro sia posti letto accreditati, senza contare che le lavoratrici e i lavoratori di Villa Dorotea stanno facendo enormi sforzi già da troppo tempo, in totale solitudine e senza percepire alcun salario. Urge, pertanto, un intervento della Regione Abruzzo, che faccia chiarezza sulla richiesta di commissariamento della Cooperativa, e, se del caso, l’avvio di una immediata interlocuzione con il commissario nominato dal Ministero delle Imprese e Made in Italy”.

“Tutto ciò, nell’estremo tentativo di salvaguardare i livelli occupazionali, il diritto al salario dei nostri cittadini e cittadine, e l’accreditamento di posti letto nel nostro territorio nell’interesse delle persone più fragili e delle loro famiglie. La situazione di estrema emergenza necessita di interventi risolutivi urgenti, non si può più aspettare”, concludono.